Venica, Doc Collio Ribolla Gialla L’Adelchi 2022

Le uve da cui è ricavata la Ribolla Gialla di Venica provengono dal vigneto - 5 ettari acquisiti nel 1987 - di Meden e, con l’annata 2007, questo vino viene dedicato da Gianni e Giorgio Venica al loro padre come ringraziamento per i beni preziosi, non solo materiali, da lui ricevuti. L’Adelchi 2022, maturato in prevalenza in legno grande e tonneau, profuma di mela e pera, su sottofondo agrumato e leggermente affumicato. In bocca il sorso è ampio e sapido, dallo sviluppo compatto e dal finale persistente ancora su toni agrumati. La cantina con sede a Dolegna del Collio - 40 ettari a vigneto per una produzione di 370.000 bottiglie - è realtà di riferimento del Collio e una delle aziende bianchiste più significative dello scenario enoico friulano, che porta con sé una storia importante. Nel 1930 Daniele Venica la fonda sulla collina di Cerò, poi Delchi la fa crescere, ma il successo del marchio Venica & Venica arriva a metà degli anni Ottanta del secolo scorso - attraverso un progressivo allargamento del patrimonio viticolo aziendale, completato nel 2013, un affinamento delle tecniche produttive di cantina e la scommessa sul territorio del Collio - grazie ai fratelli Gianni e Giorgio. Quest’ultimo ha da poco annunciato il suo ritiro dalla gestione aziendale e la cantina sarà quindi condotta solo da Gianni, insieme alla sua famiglia, nel segno della continuità di una tradizione familiare definitiva.

