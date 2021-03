Venturini, Docg Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2009

Nata nel 1963, l’azienda della famiglia Venturini è oggi condotta da Giuseppina, Daniele, Mirco e Alessandro e conta su 15 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 130.000 bottiglie. Siamo nel cuore della Valpolicella e la cantina, situata a San Floriano, nell’enclave di San Pietro in Cariano, mantiene un fascino tutto artigianale, piuttosto insensibile a scorciatoie produttive o comodi ammiccamenti stilistici. La tradizione qui è declinata soprattutto in nome dell’antico legame con la terra e i vini prodotti sotto questo “imprimatur” trasudano una cifra stilistica classica e senza compromessi. Ai vigneti coltivati con le sole uve locali e sistema di allevamento a pergola, come, appunto, vuole la tradizione, si affiancano operazioni in cantina dettati dalla lentezza, necessaria affinché i vini trovino spontaneamente il loro equilibrio e la loro fisionomia. Ecco allora un portafoglio etichette che si snoda nella produzione storica della Valpolicella, senza rincorrere mode passeggere, ma imponendo orgogliosamente il primato dell’esperienza, fedele ad un passato sempre rianimato. Ne è un buon esempio l’Amarone Classico Riserva 2009, in edizione limitata a pochissime bottiglie, vino dal naso scuro e carnoso, profumato di rosa rossa, ciliegia e mirto, e dal sorso graduale e bilanciato: partenza dolce, aderenza decisa e centrale, sviluppo sapido e finale ammandorlato e fruttato di ciliegia.

