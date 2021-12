Vesevo, Docg Taurasi Ensis Limited Release 2013

Il Gruppo Fantini nasce nel 1994 in Abruzzo, ad Ortona. Un progetto ambizioso e ardito che ha realizzato nel Sud Italia, senza possedere capitali finanziari e vigneti di proprietà, un modello di business altamente innovativo, dal forte impatto sul piano delle vendite. E a quasi trenta anni dal suo lancio, il successo del sistema produttivo e commerciale di questo modello imprenditoriale ha cambiato molte cose e con loro è mutato anche lui (a partire dalla proprietà che oggi fa capo al fondo d’investimento statunitense Platinum Equity), restando però ben ancorato agli intenti originari. Oggi, il Gruppo Farnese è un gigante enologico vicino ad oltrepassare i 70.000.000 di bottiglie vendute all’anno ed ha incamerato nella sua struttura anche la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Sicilia e la Toscana, attraverso i diversi marchi di Vini Fantini (fra cui Vigneti del Salento, Cantine Cellaro Caldora, Vigneti Zabù, Terre Natuzzi o Vigneti del Vulture). Dal brand Vesevo nasce Ensis, da Avellino un Aglianico in purezza di buona estrazione: 20-25 giorni di macerazione e oltre un anno di affinamento in barrique. Un vino decisamente gastronomico la 2013, dati i profumi intensi di ciliegia e more, di rosa appassita, spezie dolci ed erbe aromatiche, che in bocca si traducono in sapidità diffusa e aderente - grazie ad un tannino deciso ma proporzionato - e un persistente finale di more e agrumi sotto spirito.

