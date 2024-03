Veuve Clicquot, Aoc Champagne Brut Rosé La Grande Dame 2015

La Grande Dame Rosé 2015 è, più di ogni altro Champagne della Maison Veuve Clicquot, un omaggio al pionierismo di Madame Clicquot, nota come "La Grande Dame de la Champagne", e in particolare è emblema di due delle sue rivoluzionarie innovazioni: la creazione del primo Champagne millesimato nel 1810 e del primo Champagne Rosé d’assemblage nel 1818, che vedeva l’impiego di vin rouge e non più le bacche di sambuco a dare colore. Questa rara cuvée de prestige rivela l'arte dell'assemblaggio nella selezione dei Grand Crus di Pinot Noir (Verzenay, Verzy, Ambonnay, Bouzy e Aÿ) che rappresentano il 90% e Avize e Mesnil-sur-Oger per lo Chardonnay. Ma il segreto della cuvée è da sempre il prezioso contributo del 13% di Pinot Noir vinificato in rosso proveniente dal leggendario "Clos Colin" a Bouzy. Questa parcella di circa 1,3 ettari fu acquistata da Madame Clicquot nel 1741 e divenne da subito fondamentale per la maturità ed armonia del suo Pinot Noir, frutto non solo di un microclima straordinario grazie all’esposizione a mi-coteaux, ma di un suolo che presenta una stratificazione argillo-sabbiosa che ricopre le marne profonde della Montagne de Reims, favorendo il drenaggio. Uno Champagne di spessore e grazia cui l’annata 2015 conferisce generosità di frutto voluttuosa e speziata, unita ad una verticalità di tensione che alleggerisce la materia, dando eleganza e dinamicità al palato.

(Chiara Giovoni)

Copyright © 2000/2024