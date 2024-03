Viandante del Cielo, Umbria Igt Bianco Lungolago 2022

Riesco ad immaginare George Lucas, regista di Guerre stellari e sceneggiatore di Indiana Jones, nonché produttore di vino anche a Nicasio in California nel suo Summit Skywalker Ranch, aggirarsi in questo luogo mistico, tra cielo e le acque argentate del Lago Trasimeno. L’Umbria è spirituale, contemplativa: in San Francesco trova un autentico interprete. Anche Lucas si sente attratto dall’energia profonda di questo luogo, abitato dai Frati Cappuccini sin dal XVI secolo. Inizia con la ristrutturazione del convento, creando una dimora privata, rifugio dell’anima per sé e per i suoi amici/clienti. Arriviamo nella casa-cantina arroccata su una collina che domina il Lago Trasimeno e abbracciata dai vigneti, accolti dal direttore generale Joao Almeida e dall’enologo Maurizio Castelli. Il progetto enoico parte subito con obiettivi chiari, affidato a Castelli. Quattro ettari vitati, gli altri 20 sono boschi, orto e ulivi. Le vigne sono piantate in relazione ai terreni, che variano da argilloso-calcarei a marnoso-arenacei. Condizioni essenziali: biodiversità, rispetto della natura e certificazione biologica. Camminando le vigne, girando per la moderna cantina (20mila bottiglie) in parte interrata, si respira il vento del sogno. Lungolago attrae per la sua polifonia: erbe officinali, camomilla, frutta gialla e una leggera speziatura. Al sorso si rivela elegante, strutturato, dalla beva sapida e scorrevole.

(Alessandra Piubello)

