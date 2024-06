Viandante del Cielo, Umbria Igt Rosso Pristinvm 2019

Il nome “Viandante del Cielo” potrebbe passare inosservato, ma se tradotto in inglese, “Skywalker”, inevitabilmente richiama la celebre saga cinematografica di Guerre Stellari, di cui George Lucas è il regista. E George Lucas è in qualche modo anche il “regista” di questo piccolo progetto enoico e non solo, nonché il suo proprietario insieme a Skywalker Vineyards, che gestisce altre due proprietà vinicole, il “Summit Skywalker Ranch” a Marin County in California, e lo “Château Margüi” in Provenza. “Viandante del Cielo”, 4,8 ettari a vigneto, ha trovato il suo luogo d’elezione sulle sponde del lago Trasimeno in Umbria cominciando a muoversi nel 2007, dapprima con la ristrutturazione del Convento dei Cappuccini (XVI secolo) posto al centro della tenuta ed oggi trasformato in relais, e poi, nel 2013, proseguendo con l’impianto del vigneto, che mette insieme varietà locali e internazionali. Il Pristinvm 2019, frutto di un blend a base di Ciliegiolo, Foglia Tonda, Pugnitello e Canaiolo, è fermentato in cemento e maturato in barrique di secondo passaggio per 12 mesi. Dal colore rosso rubino carico, possiede profumi immediati di spezie, di frutti rossi e di viola, con tocchi tostati a rifinitura. In bocca il sorso è dolce e continuo, dalla struttura media accentata da tannini soffici, e dal finale che torna ancora sul frutto e sul pepe, delineandosi come un vino dalla beva facile e confortante.

