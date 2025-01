Viandante del Cielo, Umbria Igt Rosso Viandante del Cielo 2018

C’è una bellissima vista sul Lago Trasimeno e sull’Isola Maggiore, dal convento di Frati Cappuccini dove ha sede Viandante del Cielo. E dev’essere questo ad aver trattenuto qui, insieme al suo fiato, il regista George Lucas, creatore della saga cinematografica di Guerre Stellari, da cui deriva anche il nome del gruppo Skywalker con cui produce vino sia qui in Umbria, che in California (Skywalker Ranch), come in Provenza (Château Margüi). Le coste del lago umbro accolgono una tradizione viticola millenaria, iniziata dagli etruschi e arrivata fino ai terrazzamenti del convento, che oggi ospitano viti giovani di Cabernet Sauvignon, Merlot, Grechetto, Chardonnay, Ciliegiolo, Foglia Tonda, Pugnitello e Canaiolo. Quattro ettari in tutto, posti oltre i 300 metri di altezza che guardano al meridione: le brezze lacustri che smorzano il calore e i suoli antichi argillosi, ma ricchi di arenarie e calcare, aiutano le piante crescere equilibrate. La gestione è biologica con un occhio alla permacultura. Da qui nascono circa 20.000 bottiglie e tre etichette: il bianco Lungolago, il rosso da uve locali Pristinvm e l’internazionale Viandante del cielo. Dopo la fermentazione in cemento e l’affinamento in botte, diventa un rosso polposo ed energico: ricolmo di melograno, pepe nero, foglia di pomodoro, violetta e radici, ha forza aderente in bocca, succosità acida e sapidità permeante, che imprimono a lungo il sorso in bocca.

