Viesca Toscana, Il Borro - Reggello (FI)

Viesca Toscana (Luxury Tuscan Farmhouse in chiantishire) di Regello fa parte della Holding di Ferruccio Ferragamo ed è parte della galassia Il Borro dal 2019. Ad alimentare un’esperienza tutta all’insegna del massimo relax e del benessere per il corpo e i suoi sensi, ecco la Spa - anche in chiave “vinosa” con il Rituale “Wine Sensory Peeling”: massaggio del corpo al profumo del vino i cui benefici derivano dai principi attivi delle vinacce, dei vinaccioli e delle foglie di vite. O, ancora, l’Olive Sensory Peeling, massaggio del corpo all’olio di oliva realizzato con l’olio de Il Borro, che si ispira agli antichi rimedi della cultura toscana. Per continuare l’esperienza anche a casa propria, Spa Viesca ha selezionato per i suoi ospiti una linea di prodotti mirati, tra cui quelli Biologici de Il Borro. Con Viesca e Il Borro, Ferragamo ha creato un’oasi di attenzioni ad alto livello: ospitalità, vino, cosmesi e ristorazione, dedicati al gusto, alla bellezza e alle materie prima di qualità.

