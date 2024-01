Vigna Petrussa, Doc Friuli Colli Orientali Schioppettino di Prepotto 2018

Giuseppina, Hilde e Francesca sono le tre donne che hanno scandito la storia di Vigna Petrussa. Negli anni Settanta del secolo scorso Giuseppina pose le basi dell’impresa, allora dedita in prevalenza alla produzione e vendita delle uve a terzi. Nel 1995 sua figlia Hilde decise di abbandonare il suo precedente lavoro per sbarcare definitivamente nel mondo del vino friulano, sviluppando in modo decisivo l’orientamento aziendale. Oggi, al fianco di Hilde sul ponte di comando della cantina con sede a Prepotto c’è sua figlia Francesca e gli ettari a vigneto sono 8 (per una produzione complessiva che si aggira sulle 40.000 bottiglie), dislocati sulle colline che attorniano la valle dello Judrio. Ampia la scelta varietale a disposizione, sia per la produzione di rossi che di bianchi, ma Vigna Petrussa si è distinta soprattutto con il suo Schioppettino (Hilde Petrussa è stata una dei principali sostenitori dell’Associazione Produttori dello Schioppettino di Prepotto, svolgendone anche il ruolo di presidente) che declina in 4 varianti: “Rinera”, “Perla Nera”, Schioppettino Riserva e Schioppettino di Prepotto. Quest’ultimo, affinato per 24 mesi in legno, nella versione 2018 profuma di ciliegia, fragola, sottobosco e spezie. In bocca è rotondo e polposo, dal sorso dotato di buon allungo, retto da una vivace acidità e accompagnata da tannini dolci e maturi, terminando in un finale piacevolmente pepato.

