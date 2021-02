Vignaioli del Morellino di Scansano, Docg Morellino di Scansano Roggiano Riserva 2017

Affinato in barrique di primo, secondo e terzo passaggio per 12 mesi, il Morellino di Scansano Roggiano Riserva 2017 è rosso centrato, anche se ottenuto in un’annata critica, specialmente per un areale tendenzialmente caldo come quello del Morellino. Si sviluppa aromaticamente su una base fruttata decisa e ben a fuoco con tocchi floreali, affumicati e speziati. In bocca, il sorso è solido e convincente, succoso e continuo, dal finale ancora sulle spezie e i frutti rossi. In Toscana le cantine cooperative non hanno vita facile. Eppure quella dei Vignaioli di Scansano, con quasi cinquanta anni di storia sulle spalle, non ha mai mostrato cenni di cedimento o di debolezza. Anzi, nel recente passato, una riconsiderazione complessiva della produzione ha portato sul mercato etichette migliorate e un’affidabile qualità. Oggi questa realtà produttiva conta su oltre 160 soci che coltivano 600 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 2.500.000 bottiglie. Numeri che ne fanno la realtà più grande della denominazione maremmana, espressa da un ricco portafoglio etichette, sempre con i vini della denominazione nata attorno al borgo omonimo a farla da padroni. Manca ancora il balzo verso l’eccellenza assoluta, ma i vini sono sempre più interessanti e riescono a far dialogare antico e moderno, con un’espressione stilistica sempre più coerente e definita, dall’invidiabile equilibrio complessivo.

