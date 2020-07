Vignaioli di Scansano, Docg Morellino di Scansano Sicomoro Riserva 2016

Maturato in barrique sia nuove che di secondo passaggio per 15 mesi, il Morellino di Scansano Sicomoro Riserva 2016 propone aromi fruttati maturi di buona nitidezza, accompagnati da cenni di vaniglia e cioccolato. In bocca, il vino si distende vivace tra tannini pieni e saporiti e fragranza acida di bella tonicità. Finale gradevolmente fruttato e speziato. Le vicende delle cantine sociali toscane, spesso, non hanno prodotto effetti benefici sul comparto, come, invece, è accaduto in altre regioni. Ma la cantina dei Vignaioli di Scansano, con quasi cinquanta anni di storia sulle spalle, ha mantenuto sempre il ruolo punto di riferimento per un’intera denominazione. Nel recente passato, una riconsiderazione complessiva della filosofia produttiva ha portato sul mercato etichette migliorate e un’affidabile qualità. Oggi questa realtà cooperativa conta su oltre 160 soci che coltivano 600 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 2.500.000 bottiglie. Numeri che ne fanno la realtà più grande del Morellino di Scansano, espressa da un ricco portafoglio etichette, sempre con i vini della denominazione nata attorno al borgo omonimo a farla da padroni. Manca ancora il balzo verso l’eccellenza assoluta, ma i vini sono sempre più interessanti e riescono a far dialogare molto bene antico e moderno, con un’espressione stilistica sempre più coerente e definita, dall’invidiabile equilibrio complessivo.

