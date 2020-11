Vignalta, Doc Colli Euganei Merlot Riserva 2015

Appena uscito e già fa incetta di premi - tra cui i suoi primi Tre Bicchieri del Gambero Rosso - per il Merlot Riserva dell'azienda Vignalta che allunga la gamma delle etichette puntando sempre in qualità sulla versione euganea delle uve bordolesi. Famoso infatti è il loro Cabernet Sauvignon ed è anche una delle poche aziende che lavora con il Cabernet Franc in purezza. Siamo ad Arquà Petrarca che, come suggerisce il nome, lega il suo racconto a quello del grande scrittore aretino che qui visse gli ultimi anni della sua vita. I Colli Euganei sono legati a doppio filo con la poesia e la letteratura romantiche del XIX secolo e sono in effetti posti di grande bellezza paesaggistica e artistica. Poi c'è la peculiarità dei suoli: vulcani inesplosi che hanno offerto alle colture terreni speciali. Tra queste la vite che cresce sui pendii delle oltre 110 colline del parco regionale. Quella di Baone, dove nasce questo Merlot, è tra le più vocate. 14 giorni di fermentazione e macerazione e poi due anni in tonneaux. Un vino che porta con sè la vena minerale dei posti, il clima mediterraneo della zona, un'alcolicità importante che non si traduce tuttavia in pesantezza ma in struttura e potenza. Grande eleganza nel bicchiere e sorso appagante in fatto di materia e tannini. Eppure mantiene una sua sobrietà senza stancare presto. La via italiana al Merlot non gioca più sul tutto frutto e in Veneto sempre più si trovano ottimi esempi.

(Francesca Ciancio)

