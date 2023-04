Vigne Cappato, Docg Vermentino di Gallura Superiore Ghjlà 2021

Ghjlà è il primo vino imbottigliato di Vigne Cappato, azienda giovanissima di Berchidda (Sassari) che propone due etichette dedicate al Vermentino in purezza (oltre al Ghjlà, anche il Nibe Vermentino Frizzante Igt Colli del Limbara) e non esclude in futuro ulteriori percorsi. Con il nome, gelo in sardo, Vigne Cappato vuole esorcizzare l’incubo del rischio di una gelata, la stessa che nel 2017 ha segnato la prima vendemmia della cantina. A dare volto e anima all’azienda è Giovanni Cappato, architetto milanese che nel 2008 decide di cambiare strada, iscrivendosi ad Agraria e diventando enologo. Innamoratosi di questo angolo di Sardegna, nel 2015, Cappato acquista sette ettari di pascoli alle pendici del Monte Limbara, a poco più di 300 metri di altezza, trasformandone la metà in vigneto. Qui prende vita, con “un approccio illuminista e scientifico”, un progetto volto a evidenziare le potenzialità del Vermentino in purezza. Per ottenere questi risultati Cappato lavora innanzitutto sull’acidità con una rigorosa catena del freddo. La vendemmia avviene in notturna e l’uva, conservata in cella frigo fino alla diraspatrice, è pressata entro otto ore dalla raccolta. Ghjlà è un vino vivace ed elegante, che a naso presenta un bouquet di sentori floreali, sfumature minerali e note di agrumi e pesca bianca, mentre a palato risulta morbido e bilanciato, promettendo intriganti sviluppi nel tempo.

