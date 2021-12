Vigneti del Salento, Doc Primitivo di Manduria Gold Series Leggenda Limited Release 2018

Vigneti del Salento, Vini Fantini, Tenute Rossetti, Vesevo, Vigneti Zabù, Cantina Sava, Lucarelli, Gran Sasso Vini, Cantine Cellaro Caldora, Terre Natuzzi, Vigneti del Vulture. Sono questi i vari marchi e cantine che popolano l’esteso mosaico enoico del Gruppo Farnese, uno dei leader della produzione e della commercializzazione di vino in Abruzzo, ma non solo. Puglia, Basilicata, Toscana, Campania, Sicilia, e naturalmente Abruzzo sono le regioni su cui poggia questo vero e proprio gigante enologico, vicino ad oltrepassare i 70.000.000 di bottiglie vendute all’anno. Una realtà dai numeri stellari che sta nell’orbita del fondo d’investimento statunitense Platinum Equity, ma il cui “deus ex machina”, Valentino Sciotti, rimane sia a fianco della nuova proprietà sia nella carica di presidente esecutivo del colosso abruzzese. Da uno dei tre brand salentini, non poteva mancare un'edizione limitata del vitigno principe della Manduria: il Primitivo, in versione surmatura. L'etichetta in oggetto è infatti ottenuta da alcune barriques selezionate singolarmente per qualità. Amarena croccante, confettura di prugna, liquirizia e corteccia, goudron e succo di arancia tarocco accolgono l'olfatto, supportate da notevole calore. I 16 gradi del vino sono però ben amalgamati in un sorso deciso nei sapori, dalla lunga vena amaricante che gioca con la morbidezza e la dolcezza. Finale calorosamente pepato e fruttato.

Copyright © 2000/2021