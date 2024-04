Vigneti di Ettore, Docg Amarone della Valpolicella Classico Riserva di Ettore 2013

La Riserva di Ettore è l’etichetta dedicata a nonno Ettore, che ne ha seguito il viaggio senza però poterne godere il risultato. Resta 10 anni in cantina prima di uscire, ed è una botte da 25 ettolitri di Amarone selezionata dopo i canonici 3 anni di affinamento, per continuare la sua evoluzione in legno. La prima annata è la 2012, uscita nel 2022: questa quindi, la 2013, è la seconda, dalla struttura decisamente elegante. Ha il profumo gentile di ciliegia e fiori appassiti, di balsami marini con un tocco vanigliato; anche in bocca ha garbo: c’è matericità e aderenza misurata, dolcezza e freschezza ben equilibrate e un finale caldo e speziato, senza esagerare. Una stratificazione armoniosa che si ritrova nell’etichetta disegnata da Dan Namingha e che ritrae la luna piena sopra i profili alternanti della Valpolicella. Una stratificazione che Ettore Righetti aveva intuito e sviluppato, poi insieme al figlio Giampaolo, ristrutturando vigne e cantina, comprando terreni dai suoli differenti (oggi sono circa 18 ettari fra i 250 e i 400 metri di altezza, suddivisi in 5 appezzamenti: Moron, Jago, Osteria Vecchia, Costa del Buso e Casetta), testando molte varietà tradizionali, non solo quelle a noi più note (ad esempio Turchetta, Pelara, Recantina o Spigamonti), che oggi aiutano a comporre le etichette della cantina. Oggi c’è anche Gabriele: colui che convinse nonno Ettore ad imbottigliare le proprie uve.

