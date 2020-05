Vigneti Le Monde, Doc Friuli Merlot .73 2016

Il nome di questo progetto enologico prende spunto dalla parola germanica “Mundio”, che stava ad indicare la protezione dell'imperatore su alcuni terreni di particolare rilevanza, e ingloba, per così dire, sia il nome scelto per la cantina che quello del territorio dove essa sorge. La cantina settecentesca mantiene l’impronta dell'epoca, mentre i terreni, a differenza della predominanza ghiaiosa del Grave, virano verso un quadro più argilloso e calcareo. Siamo nel pordenonese e Alex Maccano, che dal 2008 tiene le redini di questa realtà viticola, ha saputo rendere Le Monde una sottozona a tutti gli effetti, valorizzando proprio la specificità dei terreni aziendali. Gli ettari coltivati a vigna sono 80 per una produzione di 400.000 bottiglie. A tutto questo va aggiunto uno stile dei vini ben centrato, che privilegia bevibilità e coerenza espressiva. Sebbene più netta la vocazione bianchista, non mancano nel portafoglio etichette aziendale anche vini da uve rosse. Il Merlot .73 2016, affinato in barrique per 18/24 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata, rappresenta una delle etichette “limited edition” aziendali. Al naso possiede profumi di frutti di bosco, mora, ciliegia e viola, che si alternano a sfumature tostate e cenni variamente speziati. In bocca, il vino è rotondo e pieno, dall’attacco morbido e dallo sviluppo serrato e continuo fino ad un finale ampio e di nuovo speziato.

Copyright © 2000/2020