Vigneti Le Monde, Doc Friuli Refosco dal Peduncolo Rosso Inaco 2017

Il Refosco Inaco Riserva 2017, affinato in barrique per 24 mesi, svela un bagaglio aromatico intenso che passa dal ribes alla mora, dal muschio al pepe, dalla cannella al tabacco. In bocca, la struttura è densa e avvolgente, dai tannini risolti e dal buon apporto della fragranza acida, che ne rende il sorso profondo e vivace. Non poteva certo mancare il Refosco dal Peduncolo Rosso - vitigno a bacca rossa profondamente friulano e per adesso ancora lontano dall’essere adeguatamente valorizzato - nell’articolata offerta della cantina con sede a Prata di Pordenone, sebbene Le Monde, probabilmente, sia una realtà a più netta vocazione bianchista. L’azienda, peraltro, riesce sempre a proporre vini ben bilanciati, d’impostazione moderna ma declinati con garbo e senza inutili forzature, che privilegiano bevibilità e coerenza espressiva. È stato Alex Maccano, che dal 2008 tiene le redini di questa realtà viticola, che ha saputo rilanciare questa realtà produttiva, rendendo Le Monde una sottozona a tutti gli effetti, con la valorizzazione della specificità dei terreni aziendali, che, a differenza della predominanza ghiaiosa del Grave, virano verso un quadro più argilloso e calcareo. Un lavoro encomiabile che ha portato questa cantina a svolgere un ruolo da protagonista nel contesto enoico regionale anche dal punto di vista dei numeri con 100 ettari vitati per una produzione di 400.000 bottiglie.

