Vigneti Massa, Vino Bianco Derthona Costa del Vento 2019

Nel mondo dei Colli Tortonesi Walter Massa è un vero simbolo e ambasciatore del Timorasso. In quest’uva crede fin dal primo momento e da 30 anni spinge perché venga valorizzato, puntando sulle caratteristiche che rendono questa varietà propedeutica a grandi vini bianchi da affinamento. L’azienda Vigneti Massa è a Monleale (AL) e conta su una superficie di 25 ettari vitati a Barbera, Croatina, Freisa, una piccola parcella di Nebbiolo, poi Moscato bianco e, ovviamente, Timorasso. La filosofia è legata al rispetto in vigneto e a un lavoro artigianale in cantina. Ci si muove in base alle caratteristiche delle uve e, a seconda delle annate, si sceglie il percorso che queste dovranno avere. Le etichette sono otto, di cui cinque bianchi, tutti Derthona. Il Costa del Vento è prodotto con uve dalla zona della Marca Obertenga. Dopo la macerazione a freddo di circa 40 ore, una lenta fermentazione di circa 12 mesi in acciaio con periodici bâtonnage accompagna all’imbottigliamento. Nel calice il vino presenta un manto color oro intenso. Il naso è ampio e immediatamente eloquente: apre sul miele e la ginestra, poi tocchi sulfurei, erbe essiccate e macerate, zenzero e toni idrocarburici. Il palato è un velluto, che scivola sulla lingua e si amplia in un ventaglio di rimandi, dagli idrocarburi alle sensazioni di frutto macerato e sotto spirito. Caldo sul finale, chiude su toni di roccia bagnata.

(Giambattista Marchetto)

