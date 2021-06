Vigneti Vumbaca, Doc Cirò Rosato 2020

Si è tolto la toga in piena carriera per realizzare il sogno di una vita nella sua Cirò. Christian ha lasciato la Capitale ed è ritornato in quella parte di Calabria affacciata sullo Ionio con un solo proposito: produrre vino nei vigneti che la mamma Silvana e lo zio Enzo, con sacrifici e tanta passione, sono riusciti a realizzare. Vigneti Vumbaca è uno degli ultimi progetti nati in questa terra di storica vocazione vinicola, l’annata del debutto è stata la 2019. Il nome ne spiega l’indirizzo: grande cura del vigneto secondo la saggezza dei vecchi vignaioli del luogo per rendere ogni vino l’esatta fotografia del luogo in cui nasce. La direzione intrapresa fa della storia di Christian un nuovo affluente della Cirò Revolution, il movimento di giovani produttori e cantine di Cirò nato per promuovere il ritorno alla tradizione e una maggiore tutela dell’identità. Sia in vigna che in cantina, Christian segue il regime biologico. Al centro del racconto mette le potenzialità del mosaico agricolo del cirotano, esprimendole attraverso tre parcelle, dislocate in habitat diversi l’uno dall’altro. Il Cirò Doc Rosato proviene da un ettaro in zona Fedduraru, giardino protetto a due chilometri dal mare, radicato in un contesto argilloso calcareo. Fresco, fragrante, secco e sapido, questo Gaglioppo dalla gradevolissima beva è estremamente conviviale. Ideale per le grigliate di pesce o di carne in compagnia dei più cari amici.

(Manuela Laiacona)

