VikeVike, Doc Cannonau di Sardegna Ghirada Gurguruò 2019

Mamoiada è nel cuore della Sardegna e ne custodisce l’anima profonda. In questa terra la viticoltura è intrecciata con la storia degli uomini che hanno coltivato per secoli i terreni di natura granitica, allevando vigne a un’altitudine media di 736 metri. Simone Sedilesu è figlio di questa terra e la sua famiglia fa vino da generazioni. Cresciuto tra i filari, ha imparato l’arte di fare il vino dal padre. Dopo la laurea in enologia e diverse esperienze all’estero, ha deciso di tornare a Mamoiada e di dar vita a una cantina che ha i suoi stessi connotati. Nasce così VikeVike, una realtà piccola nella quale il giovane vigneron segue tutto il processo, dalla vigna alla bottiglia. La filosofia di produzione è precisa e fortemente identitaria: “il vino si fa prima di tutto in vigna, con grande attenzione; in cantina è necessario solo guidarlo e non rovinarlo”. In cantina lavora soprattutto Cannonau e il cru Ghirada Gurguruò è un piccolo gioiello di vitalità e immediatezza. Le uve (bio) da vigne ad alberello di 30 anni raggiungono la fermentazione (spontanea) in legno con macerazione di 20 giorni e poi trascorrono 18 mesi in tonneau di terzo/quarto passaggio, per finire l’affinamento con 6 mesi di bottiglia. L’impatto nel calice è seducente: al naso il frutto, goloso, ha il respiro del Mediterraneo, mentre il sorso è carnale e materico. Un Cannonau vibrante e pastoso, che ha vigore eppure una beva agile.

(Giambattista Marchetto)

Copyright © 2000/2023