Villa Bogdano, Doc Venezia Pinot Grigio Ramato 2020

Villa Bogdano di Lison di Portogruaro è una nuova e dinamica azienda vitivinicola del ricco e variegato scenario enoico del Veneto. Di proprietà lombarda per tre generazioni con il nome Tenuta Agricola di Lison, dal 2016 è guidata da Domenico Veronese e dall’enologo Lucio Tessari, che hanno dato nuovo respiro alla produzione di questa realtà. Dei 110 ettari a vigneto della Tenuta, in biologico dal 1993, 18 di essi rivestono un particolare interesse. Qui, infatti, dimorano 117 viti della varietà Tocai Friulano, risalenti alla fine dell’Ottocento, che rappresentano un “unicum”, oggetto di studi e ricerche. Ma l’azienda ha a disposizione un parco vigneti di età media molto avanzata con impianti che vanno dagli anni ‘40, ‘50 e ‘60 del secolo scorso. L’obbiettivo è quello della massima valorizzazione di questo patrimonio, partendo dalle varietà locali come il Refosco dal Peduncolo Rosso, il Glera e la Malvasia. A completare la gamma non mancano tuttavia alcune varietà internazionali quali Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Nero, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot. Il Pinot Grigio, in particolare, viene vinificato anche in versione “ramata” in cemento e profuma delicatamente di albicocca e pesca, di anguria e fragoline, mango e cedro candito. Al sorso freschezza e sapidità sono strettamente intrecciate e portano il sorso a chiusura senza esitazione, lasciando sapore di frutta e agrume.

