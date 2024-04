Villa Canestrari, Docg Amarone della Valpolicella Plenum Riserva 2017

La storia di Villa Canestrari ha i suoi antefatti storici nel lontano 1888, quando Carlo Bonuzzi, capostipite della famiglia e proprietario di alcuni vigneti nella Valle d’Illasi, si diploma alla regia scuola di enologia di Conegliano Veneto e comincia a mettere in bottiglia e a vendere i suoi vini. Un percorso enoico che trova il suo epilogo quando gli eredi di Bonuzzi, nel 1992, si sono associati con l’Azienda Franchi, proprietaria della Villa Canestrari, dando origine all’assetto aziendale come lo conosciamo oggi e disegnando una svolta significativa sul piano produttivo a questa realtà vitivinicola. I vigneti, che occupano una superficie di 19 ettari divisa in quattro poderi - Tenuta Lanoli, Tenuta Casaletti, il Brolo e la Tenuta Sande - sono situati tutti nella zona collinare ad est di Verona e cioè nella Valle d’Illasi (areale significativo da considerarsi una vera e propria “sottozona” e che sta emergendo con slancio), tra i comuni di Colognola ai Colli e Illasi, caratterizzata da terreni alluvionale-calcarei, tendenzialmente ghiaiosi, a substrato vulcanico o da falda di detriti marini. L’Amarone Plenum Riserva 2017 incrocia nei suoi aromi la dolcezza della frutta rossa in confettura e la fragranza degli agrumi canditi, con tocchi di erbe aromatiche, cacao e spezie. In bocca il sorso è ben profilato e avvolgente, dallo sviluppo continuo e dal finale che chiude ammandorlato e balsamico.

(fp)

