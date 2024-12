Villa Franciacorta, Docg Franciacorta Pas Dosè Diamant 2019

È un pas dosé che, nonostante la grande complessità e assenza di liqueur d’expédition, ha una piacevolezza di beva straordinaria, il Diamant 2019 di Villa Franciacorta: cantina di Monticelli Brusati (BS) che come scelta di “campo” produce solo millesimati e che - per conservare il valore dei diversi terroir - ha solo 46 ettari vitati dei 110 ettari posseduti. Un’azienda vitivinicola che ha radici solide: creata da Alessandro Bianchi, che acquistò il borgo nel 1960 e produsse la prima bottiglia nel 1978, è ora condotta dalla figlia Roberta con il marito Paolo Pizziol e figli Alessio e Matteo. Le uve di Diamant, per la maggior parte Chardonnay e poi Pinot Nero, crescono su suolo collinare, argilloso, marnoso e ricco di fossili, tutto concimato organico naturale. Il 2019 ha avuto una vendemmia piuttosto anticipata, per ottenere la giusta gradazione e acidità, preservandone al massimo i profumi floreali e fruttati. La prima fermentazione alcolica è avvenuta in serbatoi in acciaio inox, seguita da un affinamento parziale in barrique per 6 mesi. Dopo il tiraggio primaverile, il Diamant è stato sottoposto a rifermentazione con lieviti selezionati autoctoni e un successivo affinamento sugli stessi per un minimo di 60 mesi nelle cantine interrate. Ne è uscita una bollicina dalla grande struttura e personalità, con profumi di nocciole e i fiori bianchi, che si uniscono a una leggera nota di vaniglia e croissant.

