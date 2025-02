Villa Le Prata, Docg Brunello di Montalcino Leprata 2020

È nel 2015 che Anna Brookshaw e suo marito Bernardo Losappio, hanno preso in mano la tenuta appartenuta alla famiglia fin dagli anni Ottanta. Mentre restauravano e ammobiliavano la villa - costruita nel 1860 dal Conte De’ Vecchi come casino di caccia e divenuta poi anche Residenza del Vescovo di Montalcino - si delineava nella mente di Anna il progetto di parcellizzazione degli ettari di vigna che la proprietà portava in dote. Lo studio ha portato ad identificare 4 parcelle dei 2,8 ettari di filari: vigna Le Prata, piantata nel 1987 e vigna Vescovo, piantata nel 2017, si trovano adiacenti alla vigna e sono moderatamente profondi, hanno riserva idrica moderata e non sono calcarei; vigna Massimo, piantata nel 1972, e vigna San Prospero, piantata nel 1998, si trovano al di là della strada provinciale e hanno suoli più profondi, di elevata riserva idrica e con scheletro moderatamente calcareo. Da gennaio 2025 tutte e 4 le parcelle hanno ottenuto la loro etichetta a Docg, disegnata dall’artista fiorentina Arianna Papini. Ma oltre a loro c’è anche il Tirso (Sangiovese fermentato a grappolo intero) e il Brunello di Montalcino Leprata, una sintesi dei 4 cru aziendali. La versione 2020 ha i profumi dolci e chiari della vaniglia e della ciliegia, ma anche quelli scuri e profondi di sottobosco e di goudron; il sorso è succoso e saporito, aderisce sapido in centro bocca e chiude caldo su note fruttate e mentolate.

