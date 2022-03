Villa Le Prata, Docg Brunello di Montalcino Massimo Riserva 2016

Camminando per le vigne e per le stanze della residenza, si ha la netta percezione del sollievo con cui nel 2022 Anna Brookshaw e Bernardo Losappio raccontano la storia dei recenti avvenimenti che hanno coinvolto Villa Le Prata. Sollievo perché gli intrecci familiari non sono sempre facili da sbrogliare, ma anche perché i lunghi lavori che hanno seguito l'acquisizione della tenuta da parte della coppia stanno finalmente finendo. Anche per loro il lockdown è stata un'occasione per accogliere il mantra “adesso o mai più” nonostante tutto, trasformando le preoccupazioni in una piccola sfida quotidiana: nel ristrutturare l'edificio, nell'ammobiliare con cura ogni stanza, nel valorizzare il giardino, nell'aprire a spizzichi e bocconi la struttura ricettiva, integrando l'arte contemporanea nel paesaggio e, infine, nell'iniziare ad immaginare la cantina nuova. Ma soprattutto, nel prendersi finalmente il tempo di conoscere a fondo le vigne che compongono i loro 2,8 ettari di terreno e decidere di dedicare d'ora in poi ad ognuno di essi un'etichetta, che ne sia una rappresentazione liquida fedele, anche grazie alla sensibilità dell'enologa Graziana Grassini. Nel frattempo, la loro Riserva Massimo restituisce la bellezza dell'annata 2016, con un sorso profondo e dolce di lampone, mora, incenso e cuoio, che si diffondono tenaci in bocca, sorretti dalla balsamicità dell'alloro e dalla freschezza dell'agrume.

