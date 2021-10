Villa Matilde Avallone, Doc Falerno del Massico Bianco Vigna Carracci 2017

Il Falerno del Massico Bianco Vigna Caracci 2017 è vino intenso a partire dai profumi che rimandano alla lavanda ai fiori di zagara, alle erbe mediterranee, alla frutta a polpa gialla, e agli agrumi. In bocca, il sorso è pieno e succoso, mosso da buona verve acida, fino ad un finale lungo e sapido. Fu merito, negli anni Sessanta, di Francesco Paolo Avallone, fondatore della cantina, oggi affidata ai figli, Maria Ida e Salvatore, il recupero degli antichi vigneti del Falerno nel territorio del Massico e quello di rilanciare una zona che in quanto a storia vitienologica non ha quasi pari nel Bel Paese. Un primo passo che ha aperto la strada ad uno sviluppo aziendale importante (la produzione complessiva è di 700.000 bottiglie) e coronato da un successo commerciale non secondario. I vigneti sono situati in tre distinte aree produttive. Le Tenute di San Castrese e Parco Nuovo contano su 70 vitati, nel territorio dell’Ager Falernus, lungo le pendici del vulcano spento di Roccamonfina, in provincia di Caserta. Qui si allevano i vitigni tradizionali a bacca rossa - Aglianico, Piedirosso, Primitivo - e il bianco emblema della zona: la Falanghina. La Tenuta Pietrafusa, invece, si estende nella provincia di Avellino per 30 ettari vitati a Greco, Fiano e Aglianico da Taurasi. La Tenuta Rocca dei Leoni, infine, si trova nel Sannio Beneventano, e conta su 30 ettari coltivati ad Aglianico e Falanghina.

