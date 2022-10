Villa Matilde Avallone, Dop Falerno del Massico Vigna Caracci 2018

Fondata nel 1965, l’azienda Villa Matilde Avallone insiste nell’area anticamente conosciuta come Ager Falernus. Sulle pendici del vulcano di Roccamonfina, le tenute di San Castrese e Parco Nuovo si estendono su settanta ettari vitati e da questo terroir deriva un mix intrigante di mineralità vulcanica e leggerezza salmastra. Il richiamo alla tradizione vitivinicola regionale e familiare sono il punto di partenza di un lavoro che si ammoderna, ma sempre nella direzione dell’espressione di territorio, peculiare soprattutto per i vini bianchi. La Falanghina è alla base del Vigna Caracci Falerno del Massico Dop, bianco iconico per Villa Matilde Avallone. Prodotta solo nelle annate migliori, l’etichetta deriva dalle uve dell’omonimo vigneto, uno dei più vecchi e meglio esposti alle falde del Roccamonfina. Dopo la criomacerazione, che ricerca una maggiore estrazione aromatica e di struttura, la fermentazione avviene parte in anfore di terracotta - dove il vino affina con bâtonnage sulle fecce fini - e parte in acciaio e in barrique di Allier. Caratterizzato da un colore intenso con riflessi dorati, il vino esprime al naso una potenza di profumi fruttati e agrumati, ma con un fondo leggermente balsamico. Il sorso è pieno e persistente, con un’eleganza dettata dalla sapidità, anche se il calore non manca. Decisamente strutturato, richiede un abbinamento con piatti che ne reggano il carattere.

(Giambattista Marchetto)

