Villa Rosa, Docg Chianti Classico Ribaldoni 2015

La famiglia Cecchi ha accompagnato, per generazioni, l’epopea del vino toscano e da cantina esclusivamente dedita all’imbottigliamento e alla commercializzazione, ha saputo evolversi in cantina capace anche di mettere sul mercato vini di fattoria. Nel 2018 l’azienda ha tagliato il traguardo dei 125 anni di attività (anno di fondazione 1893) ed Andrea e Cesare Cecchi, quarta generazione aziendale, guidano l’impresa, mantenendo viva l’esperienza ereditata. Tra le varie tenute toscane e non (Cecchi è presente anche in Umbria), quella di Villa Rosa, a Castellina in Chianti, acquisita nel 2015, rappresenta forse la più significativa per la sua tradizione chiantigiana. Nei 30 ettari a vigneto di Villa Rosa predomina, evidentemente, il Sangiovese, il vitigno base per le due etichette in produzione: Chianti Classico e Chianti Classico Gran Selezione. Il Chianti Classico Ribaldoni 2015 è rosso che rispecchia le tradizioni del territorio, con uno stile decisamente “in sottrazione”, presentandosi con un sorso al passo con le tendenze contemporanee. Affinato per 12 mesi in tonneau appare di colore rosso rubino brillante e leggermente scarico. Al naso, la base fruttata è di bella pulizia e incrocia anche cenni floreali poi completati da note speziate e da sfumature boisé. Il sorso è leggiadro e ritmato, tannini piacevolmente nervosi, che accompagnano uno sviluppo fresco e tendenzialmente sapido.

