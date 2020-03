Villa Sandi, Doc Montello Colli Asolani Merlot Còrpore 2016

In un tempo, tutto sommato, breve, la famiglia Moretti Polegato è stata capace di costruire qualcosa d’importante nel mondo del vino tricolore, a partire dal recupero e dalla valorizzazione in chiave moderna di una realtà storica importantissima, simboleggiata dalla splendida villa che ne rappresenta l’emblema, identificando un marchio ormai celebre. La Villa, dunque, un significativo edificio seicentesco in stile palladiano, nel bel mezzo della Marca Trevigiana, come cuore pulsante di una realtà articolata, oltre 500 ettari a vigneto, per una produzione complessiva che supera i 5.000.000 di bottiglie (con le etichette di Prosecco e Conegliano Valdobbiadene, protagoniste assolute), in costante ascesa quali-quantitativa e tra i riferimenti assoluti per chi ama le bollicine venete. Ma non solo. Interpretando a pieno la tradizione enologica veneta, l’azienda con sede a Crocetta del Montello, nel cuore dell’areale trevigiano, produce anche alcuni rossi: i Venezia Doc, Merlot e Cabernet il Marinali a base di uve Raboso e due Montello Colli Asolani, il Cabernet Filio e il Corpore Merlot in purezza. Quest’ultimo nella versione 2016 appare di un colore rosso rubino intenso e fitto. Intensamente fruttato al naso, mette in evidenza note di mora e ciliegia, accanto a cenni speziati di vaniglia e pepe. In bocca il sorso è pieno e caldo, i tannini morbidi e rotondi e il finale ampio ed articolato.

