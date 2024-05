Villa Vasi, Doc Collio Ribolla Gialla 2022

Gelsomino e biancospino, erbe di campo, mandorla bianca e albedo (la parte bianca degli agrumi) si percepiscono al naso di questa Ribolla Gialla 2022 di Villa Vasi, che affresca la bocca di citricità agrumata, capace di dare una certa tensione ad un sorso altrimenti delicato di dolcezza e sapidità, dal lungo finale ammandorlato. Questa è una delle poche etichette prodotte dalla giovane azienda che si trova nell’omonimo paese presso San Mauro di Gorizia: qui Gianluca Pellizzon nel 2014 ha trasformato la casa dei nonni in un’azienda vitivinicola, coltivando Friulano, Malvasia, Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot, Ribolla Gialla, Pinot Grigio e Sauvignon Blanc su 27 ettari in affitto, fra il territorio del Collio con la sua ponca e quello dell’Isonzo di origine fluviale. La passione e parte delle esperienze Gianluca le ha ereditate dal nonno Franz e dallo zio Giordano, ma la vera differenza l’ha fatta il suo incrollabile legame con la natura, la fatica come la soddisfazione che dà il lavoro in campagna, la sensazione di privilegio che sente nel potersi prendere cura dei terreni di famiglia, così pieni di storia e di sfide. Tanto da essere riuscito a trascinarci anche la moglie Tina, condividendo con lei (e i loro 3 bambini) una scelta di vita coraggiosa ma sana e libera, vissuta al ritmo dalle stagioni. In tutto 17.000 bottiglie, dove “il vino diventa la sintesi di tutto ciò che mi circonda”.

