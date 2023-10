Villabella, Doc Bardolino Montebaldo Vigna Morlongo 2021

Vigneti Villabella è il marchio che comprende la cantina di Calmasino di Bardolino, fondata nel 1971 (con l’inizio degli imbottigliamenti che si colloca negli anni Ottanta del secolo scorso) dalle famiglie Delibori e Cristoforetti - tuttora a condurre l’impresa con il duo formato da Franco Cristoforetti e Tiziano Delibori - e l’azienda Villa Cordevigo di Cavion Veronese (acquisita nel 2000 e subito dopo trasformata in hotel di charme e sede anche del ristorante “Oseleta”), per una estensione totale in vigneti di 280 ettari (di cui 220 di proprietà e i restanti in conduzione) e una produzione di 500.000 bottiglie. Numeri significativi, che si articolano in un’ampia gamma di etichette - a coprire pressoché tutte le denominazioni del veronese - ben eseguite e dalla consolidata costanza qualitativa. Ottenuto dai vigneti delle colline moreniche di Cavaion, nell’entroterra gardesano, il Bardolino Montebaldo Vigna Morlongo resta a maturare in legno grande per poco meno di un anno. La versione 2021 si presenta di un bel rosso rubino brillante ad anticipare un profilo olfattivo dal generoso fruttato che rimanda al ribes, ai mirtilli e alle fragole, con leggeri tocchi balsamici e speziati a rifinitura. In bocca il sorso è saporito e continuo, dai tannini croccanti e dallo sviluppo tonico e fragrante, che si conclude in un finale in crescendo, ancora dai toni fruttati e tendenzialmente piccanti.

