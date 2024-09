Villabella, Doc Chiaretto di Bardolino Classico Villa Cordevigo 2023

Il Chiaretto di Bardolino Classico Villa Cordevigo 2023 è vino schietto e immediato, dove la bevibilità si fa protagonista assoluta. Ottenuto da un blend a base di Corvina e Rondinella, matura per 6 mesi in acciaio. Alla vista appare di colore rosa tenue trasparente e brillante. I profumi incrociano sia tocchi floreali che fruttati, ad anticipare una progressione gustativa scorrevole e rinfrescante, tendenzialmente gastronomica, dal retrogusto saporito e ammandorlato. Villa Cordevigo è una linea di vini che proviene dai vigneti della villa patrizia omonima, oggi Relais&Château e progetto di ospitalità di lusso che fa parte di Vigneti Villabella. L’azienda comprende due opifici: la cantina di Calmasino di Bardolino, fondata nel 1971 dalle famiglie Delibori e Cristoforetti - tuttora a condurre l’impresa con il duo formato da Franco Cristoforetti e Tiziano Delibori - e Villa Cordevigo di Cavaion Veronese, appunto (acquisita nel 2000 e trasformata in hotel di charme con annesso il ristorante “Oseleta”), per una estensione totale in vigneti di 280 ettari (di cui 220 di proprietà) e una produzione complessiva di 600.000 bottiglie. Numeri significativi, che si articolano in un’ampia gamma di etichette ben eseguite e dalla affidabile costanza qualitativa, a coprire pressoché tutte le denominazioni più significative del veronese, rendendo questa realtà produttiva ben collocata nel vasto scenario del Veneto enoico.

