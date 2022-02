Villani Miglietta, Salento Igt Negroamaro RED 2020

Il Negroamaro rappresenta una delle varietà più interessanti della Puglia enoica, e specificatamente del Salento, trovando un meritato successo grazie alla sua versatilità, che lo rende declinabile in svariate tipologie (compreso lo spumante). La versione proposta da Villani Miglietta, il VM Red 2020, affinato per 6 mesi in tonneau, possiede aromi caratterizzati da un fruttato intenso e maturo, che incrocia tocchi speziati, cenni di liquirizia e rimandi vanigliati. In bocca, il sorso è generoso, dalla progressione corposa e ben cadenzata da tannini morbidi e ritorni fruttati, fino ad un finale dai ricordi balsamici. L’azienda salentina Villani Miglietta, in attività dai primi del Novecento, è soprattutto nota per la sua produzione olearia, ma, nel recente passato, ha incrementato anche la propria presenza nel comparto enologico pugliese - sempre più affollato e competitivo - a partire dai suoi 10 ettari a vigneto (coltivati in prevalenza a Negroamaro, Malvasia, Vermentino e Primitivo) in conduzione biologica, grazie a Camillo Villani Miglietta, che oggi guida le sorti dell’azienda di famiglia e che ha voluto rilanciare questo ramo produttivo dell’impresa, storicamente destinato alla vendita di vino sfuso. Per adesso la produzione, in termini di bottiglie, ha numeri abbastanza confidenziali, ma Villani Miglietta intende svilupparne i quantitativi accanto, evidentemente, all’accrescimento qualitativo.

(are)

Copyright © 2000/2022