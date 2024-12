Vin.Co, Doc Abruzzo Trabocco Brut Venere Bio 2023

Vinco nasce dal coraggio e dalla grinta di un gruppo di vignaioli abruzzesi con un grande sogno: far conoscere e valorizzare i vitigni autoctoni producendo spumanti con Metodo Italiano grazie ad una filiera agricola tutta “Made in Abruzzo”. Venere Bio Brut, da noi degustato in occasione dell’evento “Abruzzo in Bolla” svoltosi a L’Aquila, è il primo vino spumante biologico prodotto in Abruzzo da uve bianche autoctone. Venere Bio - così come gli altri spumanti prodotti dalla cooperativa che conta 10 cantine associate - è commercializzato con il marchio collettivo Trabocco voluto dal Consorzio di tutela vini d’Abruzzo, proprio per invertire la tendenza che fino a poco tempo fa ha visto l’Abruzzo vendere le basi spumante ad altre regioni anziché imbottigliare e promuovere la propria immagine. Il Trabocco Abruzzo Doc Venere Bio Brut 100 è una cuvée costituita per l’87% da Cococciola e per il 13% da Pecorino, aggiunto per dare una nota balsamica sul finale. Dopo un affinamento che raggiunge i 100 giorni, il colore di questo Brut è giallo paglierino tendente al verde, con un perlage fine e persistente. All’olfatto si avvertono sentori di pesca bianca, albicocca e mela, che si fondono con fiori bianchi e note di agrumi. Una leggerissima nota di biscotto si percepisce nel finale. Il sapore è sapido, fresco e morbido. Ottimo come aperitivo, è anche un vino da tutto pasto per piatti di pesce, stufati di verdure e carni bianche.

(Cristina Latessa)

