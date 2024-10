Vineria Modì - Taormina (ME)

Nata originariamente come pub/enoteca, la Vineria Modì di Taormina è diventato oggi un solido e ben concepito ristorante dall’offerta gastronomica, che si declina nei piatti della chef Dalila Grillo. Che, con sensibilità e attenzione, prendere il meglio dalla tradizione culinaria dell’isola, soprattutto in fatto di materie prime, aggiungendo tocchi creativi e mai ridondanti o inessenziali come nella ricciola, barbabietola, lampone ghiacciato, yogurt di capra e lime; nel tortello ripieno di mousse di pesce, ragù di conchigliacei e bouillabaisse; nel rombo chiodato, fungo cardoncello e beurre blanc; nell’agnello scottato al burro, crema di carota, albicocca e aglio nero; o nella tartelletta di tummina, cremoso di fragole e mascarcapone, basilico e zeste di limone. La passione per il vino comunque non ha abbandonato il locale e Ettore Grillo, in sala, sa sempre costruire un percorso enoico intrigante, attingendo da un’ampia e selezionata carta dei vini, che guarda alla Sicilia e non solo.

(fp)

I TOP 5 DI “VINERIA MODì”



1. Girolamo Russo, Etna Bianco San Lorenzo 2022 - € 120,00

Ormai un classico tra i rossi etnei



2. Benanti, Etna Bianco Contrada Cavaliere 2018 - € 130,00

Bianco di carattere da uno dei marchi di riferimento dell’Etna enoico



3. Frank Cornelissen, Terre Siciliane Rosso Munjebel VA 2020 - € 180,00

Vini soprattutto di carattere quelli proposti dal vignaiolo belga



4. Graci, Etna Rosso Arcurìa Sopra il Pozzo 2016 - € 270,00

Un rosso articolato e dal respiro profondo



5. Passopisciaro, Terre Siciliane Rosso Contrada S 2017 - € 150,00

Intrigante come i vini proposti da uno dei marchi pionieri del successo dell’Etna

