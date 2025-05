Vini da collezione in asta, a portata di click, con il catalogo on line by Pandolfini

Due bottiglie di Chateau Petrus, una del 1966 e una del 1947, stimate ciascuna tra i 500 ed i 1.000 euro, una di Masseto 2006 tra 400 e 800 euro, una di Chateau La Mission Haut-Brion 1952 tra 300 e 700 euro, 3 bottiglie di Brunello di Montalcino Poggio di Sotto 2018, con stima tra 250 e 500 euro: sono i top lot, piccoli lussi accesibili, dell’asta “ SmartWine 2.0 - Spring Classic” battuta, solo on line, dal 28 maggio al 5 giugno, da Pandolfini. Con un catalogo che conta “storiche bottiglie degli château di Bordeaux, come Latour, Yquem e l’intramontabile Pétrus, oppure evergreen di Champagne, come Cristal, Belle Epoque, e Dom Pérignon, innumerevoli bottiglie di SuperTuscan (Masseto, Sassicaia, Solaia e così via), Barolo e Barbaresco (Gaja, Conterno e non solo), e bianchi dei grandi produttori del Friuli-Venezia-Giulia (Miani, Radikon, Gravner e altri)”, spiega Pandolfini.

Copyright © 2000/2025