Vino & business: Compagnia del Gusto Holding acquisisce Jascots Wine Merchants in Uk

Continua a crescere l’anima vinicola del progetto della Compagnia del Gusto Holding, piattaforma di investimento ispirata e promossa dalla famiglia Cosulich, e guidata dal ceo Ettore Nicoletto e dal presidente Sergio Albarelli, che, dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, l’acquisizione delle Cantine Romagnoli, storica realtà dei Colli Piacentini (fondata nel 1857, con 45 ettari vitati ed una riconosciuta specializzazione nella spumantistica Metodo Classico), sotto la divisione “Compagnia delle Vigne” - di cui fanno parte anche Sansego Holding, realtà attiva nella produzione vitivinicola e nell’ospitalità enoturistica sull’isola croata di Susak (Sansego), in joint venture con la famiglia Spadotto, ed Arya, progetto orientato allo sviluppo e alla commercializzazione di vini premium a bassissimo contenuto alcolico sui mercati internazionali, ma i rumors all’interno della wine industry danno ormai per fatto anche l’acquisto della piattaforma phygital Winelivery, ndr - rilancia oggi con l’acquisizione di Jascots Wine Merchants da Freixenet Copestick, con le due società che hanno anche hanno siglato una partnership finalizzata a rafforzare la distribuzione dei vini italiani nel canale On-Trade del Regno Unito.

“Attraverso la propria controllata britannica Cdgh Uk, Compagnia del Gusto Holding acquisirà tutti gli asset commerciali di Jascots Wine Merchants, oltre al team amministrativo e alla forza vendita della società. Fondata nel 1986, Jascots Wine Merchants è uno dei principali distributori indipendenti del canale On-Trade nel Regno Unito e serve una clientela altamente qualificata composta da ristoranti, hotel e wine bar. Nel 2025 l’azienda ha registrato un fatturato di 10 milioni di sterline”, spiega una nota. Uno step importante in un mercato tra i più importanti per il vino italiano, quello Uk, dove Jascots Wine Merchants lavora con brand italiani come Cecchi, Val delle Rose, Canalicchio di Sopra, Tommaso Bussola, Rocche di Costamagna, Barone di Villagrande, Mastroberardino, Tiefenbrunner, Sartarelli, Castelvecchio, Citra, Mionetto e non solo.

“L’operazione consentirà a Compagnia del Gusto Holding di assumere il controllo di una prestigiosa rete distributiva e di accedere direttamente a uno dei più importanti mercati di esportazione per il food & beverage italiano. Oltre a proseguire la distribuzione dell’attuale portafoglio internazionale di Jascots nel canale On-Trade, il Gruppo utilizzerà la rete acquisita per portare sul mercato britannico i propri vini e prodotti alimentari italiani”, spiega lo stesso Gruppo.

“L’acquisizione di Jascots rappresenta una tappa fondamentale della nostra strategia di crescita internazionale. Il Regno Unito è un mercato strategico per i vini italiani di alta gamma e, grazie a Jascots, acquisiamo una solida piattaforma distributiva, un team di grande esperienza e una profonda conoscenza del canale On-Trade. Siamo entusiasti di poter portare il meglio del nostro portafoglio italiano ad una clientela così prestigiosa”, ha commentato Ettore Nicoletto, ceo Compagnia del Gusto Holding.

Damian Clarke, managing director Freixenet Copestick e chief sales officer Henkell Freixenet, ha aggiunto: “siamo orgogliosi dei risultati raggiunti da Jascots Wine Merchants da quando l’abbiamo acquisita nel 2020. Questa partnership con Compagnia del Gusto Holding garantirà continuità al business e offrirà nuove opportunità di sviluppo al team e ai nostri clienti. Siamo convinti che la visione e le competenze di Compagnia del Gusto contribuiranno a rafforzare ulteriormente la posizione di Jascots nel mercato britannico dell’On-Trade”.

L’operazione seguirà le consuete procedure per questo tipo di transazioni e il perfezionamento finanziario è previsto entro ottobre 2026.

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