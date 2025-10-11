02-Planeta_manchette_175x100
Vino & comunicazione: “The Real Soul of Sicily” by Cusumano nei “Lürzer’s Archive”

La campagna della griffe siciliana, curata da GB22, riceve uno dei massimi riconoscimento internazionali dedicati alla creatività d’eccellenza

C’è una Sicilia che va oltre le cartoline, oltre gli stereotipi e le immagini da catalogo: è quella che vive nei gesti semplici, nella luce che accarezza la pietra, nei sorrisi condivisi attorno a un tavolo. È l’anima che Cusumano, tra i più apprezzati e famosi produttori di vino a livello nazionale e internazionale (fondata da Alberto e Diego Cusumano nel 2001, a Partinico, che oggi conta cinque tenute nella Regione, Ficuzza a Piana degli Albanesi, San Giacomo a Butera, Presti e Pegni sulle colline di Monreale, Monte Pietroso a Monreale, San Carlo a Partinico, oltre ad Alta Mora, che racchiude sotto un solo marchio le contrade di Guardiola, Pietramarina, Verzella, Feudo di Mezzo e Solicchiata sull’Etna), ha voluto raccontare con la campagna “The Real Soul of Sicily”, ideata da GB22 e recentemente inserita nel prestigioso “Lürzer’s Archive”, riconoscimento internazionale dedicato alla creatività d’eccellenza. Con pochi scatti in bianco e nero, “la campagna mette al centro l’espressione dei valori della Sicilia più autentica, quella fatta di convivialità, bellezza e unicità. Ogni soggetto racconta qualcosa che si può trovare ovunque, ma che in Sicilia assume una forma irripetibile: un paesaggio, un’emozione, un simbolo”.
“Questo riconoscimento ci onora e ci ripaga per un impegno che si traduce quotidianamente nella cura delle nostre vigne, ma che trasuda amore per la nostra terra che, per quanto molto frequentata da visitatori e turisti è ancora tutta da svelare nella sua profondità. In un’anima, uno spirito, quello della Sicilia e dei siciliani che, credetemi - promette Diego Cusumano, vignaiolo e titolare dell’azienda, insieme al fratello Alberto - una volta scoperto e assaporato farà innamorare di questa terra, della sua gente e dei suoi prodotti”. “I vini Cusumano - spiega Vicky Gitto di GB22, creative director della campagna - hanno il sapore del territorio in cui nascono. Hanno l’eleganza della montagna e la forza del Mediterraneo. E l’azienda Cusumano ha nel sangue e nel cuore la Sicilia e quel ‘soul’ che attraverso il nostro lavoro abbiamo provato a rappresentare”.

