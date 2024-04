Vino e beneficenza: il progetto “Alba Vitae” by Ais raccoglie 30.000 euro per progetti solidali

Storicamente il mondo del vino si è sempre saputo contraddistinguere anche grazie ad iniziative dedicate alla solidarietà, ovvero ad una serie di idee nate con spirito sociale e portate avanti con adesione mettendo in gioco anche uno strumento importante come quello della creatività. Idee che hanno avuto successo come quella che ha permesso di raccogliere 30.000 euro per finanziare numerose iniziative di solidarietà lungo l’intera Penisola: è il risultato dell’iniziativa “Alba Vitae”, il progetto solidale dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais), giunto all’edizione n. 13, e che ha coinvolto tredici vini rappresentativi di molte regioni e quindi Abruzzo, Calabria, Campania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Romagna, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto, selezionati dai professionisti delle associazioni Ais e imbottigliati in un’esclusiva versione magnum. A comunicarlo è l’Associazione Italiana Sommelier che spiega come “il ricavato della vendita di questi vini è stato devoluto dalle associazioni Ais per sostenere progetti solidali: dalla Protezione civile dell’Emilia-Romagna all’Associazione Umbra per la lotta contro il cancro, dall’Associazione di volontariato Pulcino Odv all’Associazione “Dalla parte delle donne”: sono 12 le associazioni, gli enti, le cooperative sociali e le fondazioni coinvolte protagoniste di iniziative a favore dei più fragili”. Il presidente di Ais, Sandro Camilli, ha sottolineato come “l’adesione al Terzo Settore, avvenuta di recente, rappresenta la formalizzazione di un impegno già presente da tempo nel Dna della nostra Associazione. “Alba Vitae” rappresenta un esempio emblematico di questo impegno, e la somma raccolta è la testimonianza dell’efficacia di quanto fino ad ora realizzato”. Camillo Privitera, coordinatore Area Eventi Sommelier Ais ha aggiunto che “il vino unisce le persone, crea momenti di convivialità e di condivisione, e rappresenta un simbolo di gioia e di speranza, valori che sono alla base di “Alba Vitae”.

