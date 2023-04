Vino e turismo: apre il winebar Villa Sandi & deCanto all’Aeroporto “Marco Polo” di Venezia

Con il turismo internazionale ormai tornato a muoversi a pieno ritmo, dopo la pandemia (in Italia secondo il rapporto “Tourism Forecast 2023” dell’Istituto Demoskopika sono attesi 127 milioni di turisti nel 2023, di cui 61 stranieri), anche il settore del “travel retail” ha ripreso a correre. Tanto che, secondo un recente report Research Dive, il giro d’affari del Travel Retail totale arriverà a 225 miliardi di dollari nel 2031, con una crescita aggregata del 16% all’anno, di cui 56 miliardi legati a vino e liquori . Un canale che da tempo diverse realtà del vino italiano presidiano in maniera strutturale, con sempre maggiori investimenti. Ultimo, in ordine di tempo, il winebar Villa Sandi & deCanto all’Aeroporto “Marco Polo” di Venezia, porta aperta al mondo di una delle città più amate e visitate a livello mondiale, voluto dalla cantina della famiglia Moretti Polegato, punto di riferimento del mondo Prosecco, e studiato per “mettere i vini al centro di un’esperienza immersiva, per accogliere un pubblico internazionale e avvicinarlo alle eccellenze del territorio”, insieme a Lagardère Travel Retail, è leader mondiale all’avanguardia nel comparto del Travel Retail (160 anni di esperienza nel settore, 5.000 negozi in aeroporti, stazioni e non solo in 42 Paesi, per 5,2 miliardi di euro di vendite nel 2022).

Situato nell’area imbarchi, il nuovo punto d’incontro, spiega una nota, è destinato a raccontare il territorio e le sue specialità enogastronomiche ai viaggiatori da tutto il mondo, guidandoli alla scoperta delle unicità venete. L’aeroporto è una vetrina ideale per presentare una Regione che attrae sempre di più l’interesse dei turisti (sempre secondo Demoskopica, in Veneto, si dovrebbero toccare 73,3 milioni di presente, +14,8% sul 2022, con 19,1 milioni di arrivi, +11%), a cominciare da Venezia: icona dell’Italia nel mondo, dalle bellezze irripetibili e dal fascino capace di emozionare.Lo scalo rivestirà un ruolo particolarmente strategico in vista dell’appuntamento “Milano Cortina 2026”, per cui costituirà uno dei principali punti di scambio tra il mondo e le terre olimpiche. In questo contesto, il wine bar si propone come una finestra capace di interfacciare un pubblico internazionale ad un patrimonio secolare di sapori, paesaggi e storia.

“Questo nuovo winebar rappresenta la perfetta sintesi tra innovazione, ricerca, rispetto e amore per il nostro territorio. Uno spazio votato alla convivialità, per far vivere ai viaggiatori italiani e stranieri un’esperienza elegante ed esclusiva - ha commentato Giancarlo Moretti Polegato, presidente Villa Sandi - frutto della sinergia con Lagardère e Save (la società che gestisce l’aeroporto di Venezia, ndr), questo luogo sarà una finestra aperta sulle produzioni locali, sui valori costruiti nel tempo e sullo stile di vita con cui questo territorio si sta facendo conoscere sempre di più nel mondo. La nostra regione, tra le più visitate d’Italia, non si distingue solo come laboratorio di innovazione e sviluppo ma anche come scrigno di tradizioni radicate nel tempo che ci teniamo a raccontare anche attraverso la qualità dei nostri vini”. “Il concept innovativo, studiato da Villa Sandi e Lagardère, darà accesso ad un’esperienza immersiva in completa comodità, da vivere nei momenti che precedono il brindisi o il servizio direttamente dal proprio smartphone. Appositi codici Qr sapranno trasportare i viaggiatori e le viaggiatrici alla scoperta delle unicità gastronomiche attraverso immagini e suoni evocativi. Inoltre, potranno conoscere le specialità culinarie più autentiche, il vino con cui si sposano e il motivo per cui sanno valorizzarsi a vicenda sulla tavola. Una fusione tra classicità e modernità nel rispetto reciproco”, spiega una nota.Nel paesaggio Veneto gli elementi naturali si uniscono in equilibri delicati e dialoghi intriganti. Come quello tra la terra e le acque, nel contesto unico della Laguna, e tra la pianura e le Alpi, nei profili delle colline elette Patrimonio Unesco. Una natura dalle linee eleganti a cui il winebar si ispira nel disegnare i suoi spazi. Luogo di incontro per eccellenza che, nel contesto dell’Aeroporto di Venezia, accoglie e celebra il rapporto tra persone e culture diverse. Un dialogo tra locale e respiro globale che si ripropone tra sperimentazioni culinarie innovative e prodotti figli della storia e della cultura del territorio. Protagonisti nel calice sono i vini di Villa Sandi e di Borgo Conventi, per esplorare comodamente le pianure del Prosecco Doc e i morbidi colli asolani, gli erti e ripidi pendii del Valdobbiadene e il cru Cartizze, passando per la sapida eleganza del Collio e i vini dell’Isonzo. Quello di Villa Sandi, è un investimento di una grande cantina italiana che si concretizza, in un aeroporto italiano importante, e all’insegna del territorio, e che non sarà il solo nel prossimo futuro, visto che come annunciato a fine 2022, all’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, tra quest’anno ed il 2024, al completamento dei lavori previsti all’interno dell’aeroporto, aprirà anche il primo wine bar monomarca firmato Planeta, una della cantine-simbolo dell’enologia dell’isola. Esperienze che arricchiscono una già corposa letterature di esperienze di successo in un canale sempre più presidiato dal vino italiano tra stazioni e aeroporti di tutto il mondo: dai Prosecco Bar di Bottega in numerosi scali internazionali, come Londra e Dubai, passando per Ferrari a Milano Malpensa, Linate e Roma, senza dimenticare il wine bar di Frescobaldi a Fiumicino. Sempre a Fiumicino troviamo anche i due bar targati Zonin, mentre a Napoli Capodichino c’è il lounge bar firmato Feudi di San Gregorio. Per una partenza o un arrivo a cui brindare con un grande calice di vino italiano.

Copyright © 2000/2023