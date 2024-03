Virginie T., Aoc Champagne Brut Grand Cuvée 6 Ans d’Âge

Lo Champagne Brut Grand Cuvée 6 Ans d’Âge ben rappresenta la filosofia di Virginie T., maison nata nel 2006 per volontà di Virginie Taittinger, “figlia d’arte” nata da Claude Taittinger e Catherine de Suarez d’Aulan (della famiglia proprietaria della casa Piper- Heidsieck fino al 1988). “Non cerchiamo di produrre vini scontati, ma esaltiamo i bouquet delle nostre uve lasciandoli sbocciare nel tempo” spiega l’imprenditrice specializzata in Champagne dall’invecchiamento prolungato e dagli assemblaggi eleganti e potenti, capaci di donare ad ogni cuvée una vasta espressione aromatica. Il Brut Grand Cuvée 6 Ans d’Âge è infatti uno Champagne caratterizzato da un caleidoscopio di aromi derivante dall’attento assemblaggio frutto selezione di uve Pinot Nero, Pinot Meunier, Chardonnay provenienti di 15 cru distinti tra cui 11 fra Grand Cru e Premier Cru e dal processo di affinamento unico nel suo genere. La Grand Cuvée 6 Ans d’Âge invecchia infatti sei anni sui lieviti per conferire un carattere autolitico al vino e, dopo la sboccatura, riposa per altri sei anni per sviluppare le note terziarie. La freschezza e la vivacità iniziale del Grand Cuvée 6 Ans d’Âge lascia infatti spazio in un secondo tempo alla vinosità morbida e corposa. Al naso si aprono freschi aromi di frutta rossa con sfumature floreali e una leggera nota di crosta di pane, mentre al palato cremosità e sapidità si fondono con l’eleganza.

(Cinzia Meoni)

Copyright © 2000/2024