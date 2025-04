Virna Borgogno, Docg Barolo Cannubi 2019

È stata la prima donna a laurearsi in Enologia in Italia, aprendo la strada a molte altre donne in un settore allora dominato dagli uomini. Era il 1988 e Virna Borgogno inizia a lavorare nell’azienda di famiglia, accanto al padre Lodovico. Oggi la affianca la sorella Ivana, due donne che con passione e determinazione guidano la cantina. Cannubi è la Mga più celebre del comune di Barolo, una collina dalle caratteristiche uniche, che dona ai suoi vini eleganza e struttura. La vigna delle sorelle Borgogno si trova in una posizione privilegiata, a un’altitudine di 250-260 metri, su terreni calcarei con strati di sabbie fini e marne bianche. L’esposizione sud-est garantisce un microclima ideale per la maturazione del Nebbiolo, esaltandone finezza e complessità aromatica. Alla macerazione di circa 10 giorni segue l’affinamento in carati di rovere per circa 18 mesi, e un periodo in acciaio prima dell’imbottigliamento. Ha un bel colore rosso rubino intenso, arricchito da riflessi aranciati che ne preannunciano l’evoluzione. Il bouquet è complesso e raffinato, con sentori di frutti rossi maturi, spezie e leggere note balsamiche. Al palato è avvolgente e strutturato, con tannini eleganti. Perfetto da degustare con piatti importanti con il tartufo bianco d’Alba, brasati, selvaggina e formaggi stagionati. È anche un vino da meditazione o per accompagnare il cioccolato fondente aromatizzato al pepe rosa o al peperoncino.

(Fiammetta Mussio)

