Weingut Leya, Doc Alto Adige Gewürztraminer 2020

Dopo la formazione all'Istituto Agrario San Michele (dove ha conosciuto Federico Simoni, Giovanni Grandi e Stefano Bolognani, con cui si diverte a produrre dal 2009 l’interessante Trentodoc Etyssa) e diverse altre esperienze, Malcolm Salvadori ha realizzato finalmente una cantina tutta sua, Leya, che si trova nella Valle dell’Adige nell’area classica della Doc Terlano. Qui coltiva quasi tre ettari a vigneto, in regime biologico, utilizzando le varietà Gewürztraminer, Pinot Bianco, Riesling, Chardonnay e Sauvignon, con l’obbiettivo di realizzare vini ben definiti, ottenuti senza inutili forzature e capaci di restituire le suggestioni di una delle zone produttive più intriganti del panorama enoico del Bel Paese. Il Gewürztraminer 2020, oggetto del nostro assaggio, è ottenuto da un vigneto che si trova a Terlano, ad un’altezza di 255 metri sul livello del mare, dove l’età media dei ceppi e di 20 anni. Vinificato per il 90% in acciaio e per il restante 10% macerato a freddo per 5 giorni e fermentato in legno piccolo, dove affina per 8 mesi, questo bianco possiede colore giallo paglierino con riflessi dorati ad anticipare un profilo olfattivo caratterizzato da un rigoglioso fruttato tropicale, con tocchi floreali di gelsomino e biancospino. In bocca, il sorso rimanda alla pietra focaia, è fragrante, sapido e di buona verticalità, con un finale dai ritorni fruttati e dai cenni speziati.

