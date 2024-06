Weingut Niklas, Doc Alto Adige Bianco DJJ Riserva 2021

L’azienda vitivinicola Niklas è saldamene in mano a tre generazioni di viticoltori, che si sono succeduti nel recente passato. Da Dieter Sölva, che l’ha ricevuta dal padre Josef, fondatore di Niklas nel 1969, fino al figlio Michael oggi alla guida di questa realtà altoatesina a carattere squisitamente familiare. 7 gli ettari a vigneto, posti nelle località di Vial, Planitzing, Salt, Kardatsch, Muttergarten, Barleit, Prutznai e Galgenweise, a pochi passi dal lago di Caldaro, per una produzione complessiva di 50.000 bottiglie. I vitigni coltivati sono quelli classici dell’Alto Adige, che prevedono un mix tra varietà a bacca bianca e a bacca rossa, vitigni internazionali e locali, dal Sauvignon al Pinot Bianco, dal Kerner alla Schiava, dal Cabernet Sauvignon allo Chardonnay, dal Merlot al cavallo di battaglia aziendale Lagrein. In cantina le maturazioni sono effettuate sia in acciaio che in legno, in prevalenza grande. L’Alto Adige Bianco DJJ Riserva 2021, ottenuto da un uvaggio a base di Pinot Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Kerner, fermenta in legno e poi matura per 36 in botte. La versione 2021 ha bagaglio olfattivo raffinato, che rimanda alla pesca, all’albicocca, al cedro, all’anice, alla menta e al tiglio, con un tocco di spezie e una delicata sensazione sassosa. In bocca il sorso è ampio ed equilibrato, dal frutto polposo e dalla fragrante acidità, terminando in un finale lungo, ancora fruttato.

