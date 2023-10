Zenato, Veneto Igt Corvina Cresasso 2016

Il Cresasso, Corvina in purezza, è un vino dall’impostazione stilistica moderna, dove si privilegia dolcezza ed immediato appagamento, rispondendo alle suggestioni dettate dal mercato internazionale e mantenendo tuttavia un’anima decisamente veronese. La versione 2016, maturata per 18 mesi in legno piccolo, profuma di amarena candita, liquirizia e spezie e in bocca è il sorso è dolce, dalla progressione ricca e polposa, non troppo tannica e di buona reattività, vivacizzata da una nota sapida a contrasto, terminando ampio e di nuovo speziato. Il nucleo storico dei vigneti di Zenato si trova a San Benedetto di Lugana, appena fuori Peschiera sul Garda. Qui è sorta la prima cantina mentre, in Valpolicella, Zenato possiede un altro nucleo produttivo, in zona Sant’Ambrogio di Valpolicella, per un totale di 95 ettari a vigneto e 2.000.000 di bottiglie. L’azienda, fondata negli anni ’60 del secolo scorso, resta un'impresa vitivinicola a conduzione familiare. A guidarla oggi i figli del suo fondatore Sergio Zenato, Alberto e Nadia. Un’atmosfera che ne segna profondamente la filosofia produttiva, a partire dalla concezione dei suoi vini, contraddistinta da versatilità, compiutezza e qualità. Per quanto riguarda i rossi (domina la scena bianchista il Lugana), l’Amarone e il Ripasso rappresentano il nerbo fondamentale della gamma, con occhio attento, rivolto alla classicità dei vini di Valpolicella.

