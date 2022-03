Zidarich, Venezia Giulia Igt Vitovska Kamen 2018

Benjamin Zidarich ci accoglie nel sole della sua terrazza, mentre guardiamo il mare blu che brilla in lontananza. Scendiamo subito nella cattedrale del vino: inaugurata nel 2009, dopo 9 anni di lavori (niente dinamite, solo scavatore con martello pneumatico, ricavandone le pietre poi riutilizzate nei vari piani), non è ancora terminata, probabilmente lo sarà tra un anno, con la sala degustazione e il pantheon per le vecchie annate. Un progetto che ha richiesto un grande impegno, ricompensato dal fascino dello scenario, fra rocce e pietre. Un mondo sotterraneo. “L’uva torna dove ha sempre vissuto, nella pietra del Carso”. Cinque piani che scendono fino a 20 metri sottoterra, dove si lavora per caduta e a temperatura naturale. Zidarich inizia a vent’anni, nel 1988, a prendere le redini dell’azienda familiare, appena mezzo ettaro di vigne, puntando sui vini, in particolare sulla Vitovska. Ora gli ettari sono 8 (più uno che sarà in produzione tra due anni), frazionati in piccoli appezzamenti, sparsi nel raggio di un chilometro. Vigne ad alberello, 30 anni di età media, resa bassa, regime biologico certificato. Fra i primi nel Carso, Zidarich concepisce dei tini aperti in pietra, per la Vitovska Kamen, nata e forgiata nella pietra, anche se poi terminerà il suo corso per due anni in botti di rovere. Questa 2018, che fa macerazione per un mese, è materica, vibrante di un’energia ctonia, sapida e tesa.

(Alessandra Piubello)

