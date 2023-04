Zýmē, Docg Amarone della Valpolicella Classico La Mattonara Riserva 2009

Nonostante siano passati quattordici anni dalla sua vendemmia, l’Amarone La Mattonara Riserva 2009 si presenta al naso ancora fresco e molto complesso. Se è il frutto maturo, appassito ma integro, a conquistare per primo l’attenzione, bastano pochi secondi perché si apra un mondo fatto di sentori floreali e balsamici, con tocchi di cacao, pepe ed erbe aromatiche come l’alloro e spezie come il cardamomo. Profondo e generoso il sorso perfettamente bilanciato tra la potenza del frutto e la consistente ma raffinata dote tannica, che lo allunga bene conquistando il palato e lasciandolo pulito e appagato. Zýmē è la creatura enoica, nata nel 1999, di Celestino Gaspari, che - dopo una serie di esperienze molto significative in aziende di grande rilievo della Valpolicella - è diventato produttore in prima persona. La cantina - il cui nome richiama la parola del greco antico che significa “lievito”, elemento fondamentale nel mondo dell’enologia, ma anche richiamo al fermento, come attitudine alla trasformazione - ha oggi una solida reputazione nel suo areale e conta su 30 ettari a vigneto, situati nelle varie “sottozone” più interessanti della provincia veronese per una produzione complessiva di 120.000 bottiglie. Il portafoglio etichette ha il suo punto di forza, naturalmente, nei vini tradizionali della Valpolicella, ma non disdegna anche mirate digressioni bianchiste, spumanti e tagli bordolesi.

(are)

Copyright © 2000/2023