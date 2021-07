Zýmē, Veneto Igp Syrah 2015

Zýmē è la creatura enoica di Celestino Gaspari, enologo consulente, che, nel volgere di un trentennio, passando da una serie di esperienze molto significative in aziende di grande rilievo della Valpolicella, alla fine, è giunto ad uno sbocco quasi inevitabile: quello di diventare produttore in prima persona. La cantina - il cui nome richiama la parola del greco antico che significa “lievito”, elemento fondamentale nel mondo dell’enologia, ma anche richiamo al fermento, come attitudine alla trasformazione - in attività dal 1999, oggi ha una solida reputazione nel suo areale e conta su 30 ettari a vigneto, situati nelle varie “sottozone” più interessanti della provincia veronese per una produzione complessiva di 120.000 bottiglie, tra – naturalmente - vini più tradizionali della Valpolicella, ma anche bianchi, spumanti e tagli bordolesi. Il Syrah di Celestino incarna la sua passione per i vitigni complessi e interpretabili. Le uve provengono dai Colli Berici, appassite per un mese in fruttaio, vinificate in cemento, macerate per 40 giorni, per poi affinarsi in barrique per 48 mesi. La vendemmia 2015 fa 14.5 gradi e si sentono tutti per calore, intensità e profondità di aromi: cioccolato e caffé, amarena sotto spirito, alloro, muschio e l'immancabile pepe nero a rinfrescare il bouquet. In bocca mantiene una buona freschezza e una spiccata sapidità che, insieme alle note amare, tengono testa alla morbida dolcezza. Lunghissimo.

Copyright © 2000/2021