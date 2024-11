Zýmē, Veneto Rosso Igt Harlequin 2016

L’Harlequin è un articolatissimo blend con cui Celestino Gaspari ha voluto testare la potenzialità della Valpolicella e dei Colli Euganei e Berici. È ottenuto dalle uve di ben 15 vitigni (Garganega, Trebbiano, Sauvignon, Chardonnay, Corvina, Corvinone, Rondinella, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Teroldego, Croatina, Oseleta, Sangiovese e Marzemino), che appassiscono leggermente mentre si raccolgono tutte le varietà, e che poi maturano per 30 mesi in barrique nuove a cui seguono 2 anni di affinamento in bottiglia. La versione 2016 possiede un bagaglio olfattivo intenso e concentrato, che rivela rimandi alla frutta rossa matura e sotto spirito, con tocchi di cioccolato e spezie su base tostata. In bocca il sorso è denso, quasi grasso, dalla struttura ricca e dal finale persistente dai ritorni fruttati e tostati. Celestino Gaspari, enologo consulente per un trentennio costellato da varie esperienze professionali significative, è diventato produttore in proprio nel 1999 con la sua cantina a San Pietro in Cariano, dal nome piuttosto originale di Zýmē (che rimanda al termine greco che significa “lievito”, elemento fondamentale nel mondo dell’enologia, ma anche richiamo al fermento, inteso come attitudine alla trasformazione). Oggi Zýmē conta su 30 ettari a vigneto, situati nelle varie “sottozone” più interessanti della provincia veronese, producendo complessivamente 180.000 bottiglie.

(fp)

Copyright © 2000/2024