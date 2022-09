Zýmé, Verona Igp Oseleta 2012

L’Oseleta di Zýmē è rosso corposo e intenso, affinato per 36 mesi in barrique. Nasce da un vitigno che negli ultimi anni sta ritrovando un rinnovato interesse tra le varietà locali del veronese. La cantina con base a San Pietro in Cariano ha iniziato a produrlo nel 2001 con il nome di “Oz” accoppiando l’iniziale del vitigno a quella dell’azienda; oggi, invece, l’etichetta riporta il nome completo “Oseleta” a segnalare la più consapevole maturazione dell’esperienza enologica su questa varietà. La versione 2012 profuma di sottobosco, frutti neri e grafite. Il sorso rivela grande potenza, spessore e vigorosa trama tannica. Zýmē è la creatura enoica, nata nel 1999, di Celestino Gaspari, che, dopo una serie di esperienze molto significative in aziende di grande rilievo della Valpolicella, è diventato produttore in prima persona. La cantina - il cui nome richiama la parola del greco antico che significa “lievito”, elemento fondamentale nel mondo dell’enologia, ma anche richiamo al fermento, come attitudine alla trasformazione - ha oggi una solida reputazione nel suo areale e conta su 30 ettari a vigneto, situati nelle varie “sottozone” più interessanti della provincia veronese per una produzione complessiva di 120.000 bottiglie. Il portafoglio etichette comprende, naturalmente, i vini tradizionali della Valpolicella, ma non disdegna anche mirate digressioni bianchiste, spumanti e tagli bordolesi.

(fp)

